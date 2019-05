Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Spiegel von Auto abgetreten

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite eines Opel Agila durch einen bislang unbekannten Täter abgetreten oder abgeschlagen. Das Auto stand in einer Hofeinfahrt an der Hedwigstraße. Tatzeugen werden gebeten, sich unter (05921) 3090 mit der Polizei in Nordhorn in Verbindung zu setzen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell