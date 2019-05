Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe auf Viehweide unterwegs;Einbruch in Schule scheitert;Skoda angefahren - Zeugen gesucht;Stoßstange beschädigt;Mountainbike gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Diebe auf Viehweide unterwegs

Gladenbach: Zwei Diebstähle von Weidenzäunen beschäftigen derzeit die Polizei in Marburg. In Gladenbach stahlen Unbekannte in der Gemarkung "Am Kirchberg", in Verlängerung zur Ammenhäuser Straße, einen Weidezaun der Marke Patura samt Batterie sowie einen Schlauchwagen "Gardena". Bei dem Diebstahl zwischen Sonntag, 12. Mai, 18 Uhr und Dienstag, 14. Mai, 17 Uhr entstand ein Schaden von 250 Euro. In der Feldgemarkung von Bellnhausen verschwand am Dienstag, 14. Mai ebenfalls ein orangefarbener Weidezaun der Marke Gallagher samt Batterie. Hier beträgt der Schaden 200 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbruch in Schule scheitert

Stadtallendorf: Der Einbruch in eine Schule in der Straße "Am Lohpfad" scheiterte zwischen Dienstag, 14. Mai, 17 Uhr und Mittwoch, 15. September, 8 Uhr. Die Unbekannten schlugen die Scheibe einer Cafeteria ein, kamen anschließend aber nicht weiter voran. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen in dem Bereich rund um die Schule nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Skoda angefahren - Zeugen gesucht

Marburg-Cappel: In der Marburger Straße in Höhe "Zum Rosenmorgen" fuhr ein Autofahrer gegen den linken Außenspiegel und vorderen Radkasten eines Skoda Roomster. Bei dem Unfall, der sich zwischen Montag, 13. Mai, 19.30 und Dienstag, 14. Mai, 10.45 Uhr ereignete, hinterließ der Unbekannte einen Schaden von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Stoßstange beschädigt

Gladenbach-Weidenhausen: Ein Autofahrer beschädigte wahrscheinlich beim Rangieren in der Weidenhäuser Straße die vordere Stoßstange eines grauen Daimler Benz und verursachte einen Schaden von 750 Euro. Der beschädigte Wagen stand zwischen Sonntag, 12. Mai, 18 Uhr und Montag, 13. Mai, 16.15 Uhr am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus in Nähe einer Pizzeria. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Mountainbike gestohlen

Stadtallendorf: Vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Am Markt" stahl ein Unbekannter am Dienstag, 14. Mai zwischen 15 und 15.30 Uhr ein schwarzes Mountainbike "Trek Marlin 5" im Wert von 500 Euro. Mit dem Rad verschwand das angebrachte Zahlenschloss. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

