POL-EL: Papenburg - Wohnhaus in Flammen

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses an der Poststraße in Papenburg alarmiert. Aus bislang unklarer Ursache entstand ein Feuer im Obergeschoss. Das Feuer breitete sich auf den gesamten Dachstuhl aus, der teilweise einstürzte. Die Bewohner konnten sich allesamt unverletzt ins Freie begeben. Sie wurden durch einen Mitarbeiter der Stadt Papenburg in Ersatzunterkünften untergebracht, da das Haus vorerst unbewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 90 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /mal

