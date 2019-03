POL-FR: Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstagmittag kam es an der Einmündung B 3/B 532 zwischen Weil am Rhein und Haltingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 33-jährige Frau befuhr die B 3 in Richtung Haltingen, als ihr ein 48-jähriger Fahrzeugführer beim Linksabbiegen auf die B 3 die Vorfahrt nahm. Die bevorrechtigte Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

