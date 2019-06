Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer am Lenscheid nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Finnentrop (ots)

Im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachung zur Eindämmung schwerer Zweiradunfälle am Lenscheid wurden dort am Samstag durch polizeiliche Kradfahrer Verkehrs - und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Um 13 Uhr fiel den Beamten dabei ein 18-jähriger Mendener mit seinem Motorrad auf, welcher bei Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 70 km/h teilweise 140 km/h fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann die gemäß seiner Fahrerlaubnis A2 eigentlich vorhandene Drossel des Krades entfernt hatte, so dass er das Motorrad ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Das Krad wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Geschwindigkeitsverstöße.

