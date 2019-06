Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer leistet Widerstand

Olpe (ots)

Am Samstagabend um 22:55 Uhr bat ein Elternpaar aus Drolshagen die Polizei um Hilfe, da ihr 18-jähriger Sohn nach einer Feier nicht mit ihnen nach Hause fahren wollte, sondern stark angetrunken in ein Waldstück gelaufen sei. Vor konnte der Sohn im Beisein der Eltern angetroffen werden. Er stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und rangelte sich mit seinem Vater. Als die Beamten dazwischen gehen wollten, trat der Beschuldigte einen Beamten zu Boden, woraufhin der 18-Jährige Drolshagener durch die eingesetzten Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund der Widerstandshandlung wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Beide eingesetzten Beamten wurden leicht verletzt und blieben dienstfähig. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der junge Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell