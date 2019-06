Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw zerkratzt

Attendorn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Hofestatt in Attendorn die linke Fahrzeugseite eines grauen 5er BMW durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter T: 02761/9269-0 entgegen.

