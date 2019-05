Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinwirkung

Ludwigshafen (ots)

Fünf verletzte Personen und 25 500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (19.05.2019) ereignete. Ein 37-Jähriger war gegen 4.40 Uhr mit seinem PKW in der Lagerhausstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden 57-jährigen BMW-Fahrer frontal zusammenstieß. Durch den Verkehrsunfall wurde der 37-Jährige sowie dessen zwei Beifahrer verletzt. Der 57-Jährige trug ebenfalls Verletzungen davon. Die verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim 37-Jährigen stellten die Polizeibeamten Atemalkohol fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,57 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell