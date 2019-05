Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen Pfingstweide - Diebstahl aus unverschlossenen PKW

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 19.05.2019 wurde gegen 02:00 Uhr ein Mann beobachtet, der einen PKW im Brüsseler Ring durchwühlte und danach flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 34-jährige Mann in einem PKW festgestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er aus mehreren geparkten und unverschlossenen PKW diverse Gegenstände entwendet hatte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Plicht hin, Fahrzeuge bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

