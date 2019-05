Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Misslungene Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ludwigshafen (ots)

Nach Aussage eines aufmerksamen Zeugen streifte am 18.03.2019, gegen 03.00 Uhr, ein Pkw im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß, am rechten Straßenrand geparktes Fahrzeug in der Herderstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken und im Rahmen der Unfallaufnahme direkt an die Polizei weiter melden. Das betreffende Fahrzeug konnte dann kurz darauf im Stadtgebiet festgestellt und angehalten werden. Bei der Überprüfung des 32-jährigen Fahrers konnte eine deutliche Alkoholisierung erkannt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

