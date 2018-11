POL-PDLU: Frankenthal/ Rhein- Pfalz-Kreis: Unbekannter gibt sich als falscher Polizeibeamter aus

Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 21.11.2018, zwischen 18:50 Uhr und 22:15 Uhr, gibt sich in Frankenthal, Maxdorf und Heuchelheim ein bislang unbekannter Anrufer gleich in sechs Fällen als falscher Polizeibeamter aus und versucht durch die Masche Geld oder Wertsachen zu erlangen. Glücklicherweise reagieren die Geschädigten sehr besonnen, erkennen die Masche und melden den Vorfall bei der Polizei. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

