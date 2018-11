POL-PDLU: Frankenthal: Ladendiebin überführt

Frankenthal (ots) - Am 20.11.2018, gegen 13:55 Uhr, kann in einem Discounter in der Wormser Straße eine 24- Jährige aus Offenbach überführt werden, welche mit einem männlichen Begleiter versucht Waren im Wert von 800,-EUR zu entwenden. Die Dame füllt zunächst den Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln und stellt diesen in die Nähe des Eingangsbereiches, während ihr flüchtiger Mittäter versucht, den Wagen unbemerkt entgegenzunehmen. Aufgrund aufmerksamer Zeugen und Mitarbeiter, kann die Dame jedoch überführt werden. Ihr männlicher Begleiter, süd-osteuropäischen Phänotyps, kann jedoch flüchten. Er sei ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170-173cm groß, habe kurze schwarze Haare und sei mit einer schwarzen Jacke und Jeans begleitet gewesen. Die Dame wird einer sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und muss sich nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahles verantworten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

