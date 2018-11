POL-PDLU: Frankenthal: Zwei Männer prügeln aufeinander ein

Frankenthal (ots) - Am 21.11.2018, gegen 15:00 Uhr, kommt es in der Schmiedgasse zwischen zwei Männern im Alter von jeweils 36 Jahren zum Streit, welcher letztlich in eine handfeste Auseinandersetzung übergeht. Einer der Streithähne rennt daraufhin zur Polizei, so dass die Parteien getrennt werden können. Neben diversen Kratz- und Platzwunden müssen sich nun beide wegen Körperverletzung verantworten.

