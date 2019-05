Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Vier Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am 17.05.2019, gegen 21.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Mundenheimer Straße / Von-Weber-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen. Nach den vorläufigen polizeilichen Ermittlungen missachtete eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigshafen die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach Zeugenaussage sei die Unfallverursacherin ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich eingefahren. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vor Ort durch die Berufsfeuerwehr und Sanitätskräfte erstversorgt. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Mundenheimer Straße für beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell