Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Arbeitsjacke gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 16.05.2019 zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr arbeitete ein 54-Jähriger an verschiedenen Laternen in der Tiroler Straße. Aufgrund der warmen Temperatur zog er seine Arbeitsjacke aus und legte sie an der Straße ab. Als er zum nächsten Arbeitsplatz weiter fahren wollte, musste er feststellen, dass seine Jacke gestohlen worden war. In der Jacke befanden sich ein Geldbeutel sowie ein neues Mobiltelefon.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

