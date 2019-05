Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche überfallen zwei 14-Jährige

Ludwigshafen (ots)

Am 16.05.2019 gegen 18:15 Uhr befanden sich zwei 14-Jährige im Bereich des Aufgangs Lichttor / Rathauscenter als sie von einer Gruppe von etwa sieben Jugendlichen nach Zigaretten und Feuer gefragt wurden. Die 14-Jährigen verneinten dies und gingen weiter. Die Gruppe folgte ihnen und fragte nach Geld und Essen. Auch dies verneinten die 14-Jährigen. Daraufhin nahm ein Jugendlicher aus der Gruppe die von den 14-Jährigen mitgeführte Einkaufstüte mit neu erworbenen Kleidungsstücken. Als er jedoch feststellte, dass es sich durchgehend um die Größe "S" handelte, gab er die Kleidungsstücke wieder zurück und nahm dem einen 14-Jährigen sein weißes IPhone 6 ab. Als er sah, dass dieses bereits beschädigt war, gab er es ihm ebenfalls wieder zurück und nahm ihm drei Euro aus seiner Hosentasche. Von dem anderen 14-Jährigen forderte er die Herausgabe seiner schwarzen Umhängetasche mit weißer Aufschrift "Champion". Dann entfernte er sich zusammen mit der Gruppe in Richtung Hemshof. Er war 16-17 Jahre alt, etwa 1,80 - 1,85 cm groß und hatte leicht gelocktes Deckhaar sowie abrasiertes Seitenhaar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

