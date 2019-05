Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Ludwigshafen) - Passanten finden männliche Wasserleiche im Maudacher Bruch

Ludwigshafen (ots)

Durch Passanten, deren Hund im Maudacher Bruch an den Jägerweiher lief, wurde am Freitag, den 17.05.2019 um die Mittagszeit eine leblose männliche Person an der Wasseroberfläche treibend gesichtet. Durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen konnte der Leichnam geborgen werden.

Durch Ermittlungen und eine Vermisstenanzeige der Ehefrau konnte die Identität des Toten festgestellt werden.

Hinweise auf ein Gewaltdelikt ergaben sich nicht.

