Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446 / Kreisstraße 424, Freitag, 30.11.2018, 17:55 Uhr,

Nörten-Hardenberg (gro)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, den 30.11.2018, gegen 17:55 Uhr, auf der Bundesstraße 446. Ein 58-jähriger Friedländer wollte mit seinem Pkw Seat von der K 424 auf die B 446 in Richtung Lütgenrode einbiegen. Aus Lütgenrode in Richtung Hardegsen fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 54-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw Honda. Diese hatte zuerst ihren Fahrtrichtungsanzeiger betätigt, sodass der 58-jährige Friedländer von einem Abbiegevorgang ausging und dachte, gefahrlos auf die B 446 fahren zu können. Die 54-jährige Northeimerin änderte jedoch ihr Vorhaben und fuhr weiter in Richtung Hardegsen. Dies bemerkte der Verkehrsteilnehmer aus Friedland augenscheinlich zu spät. Es kam zum Zusammenstoss. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Hardegsen ebenfalls vor Ort. Gegen den Friedländer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren in Zusammenhang mit einem Vorfahrtverstoß eingeleitet.

