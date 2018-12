POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 01.12.2018; 03:55 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 01.12.2018 befuhr ein 24jähriger Einbecker mit seinem Mofa den Teichenweg. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kam zu Fall. Der Roller rutschte dann gegen den Pkw und verursachte Sachschaden. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten vor Ort Alkoholgeruch bei dem Rollerfahrer fest und ordneten eine Blutprobe an. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der junge Mann nach Erstversorgung in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

