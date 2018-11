POL-PPWP: Radler übersehen und touchiert

Kaiserslautern (ots) - Beim Wenden hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengeprallt. Gegen 17 Uhr wollte der 64-Jährige seinen Audi Q7 in der Paul-Ehrlich-Straße drehen, um in eine seitliche Parklücke einzufahren. Dabei übersah er jedoch den entgegenkommenden Radler und "erwischte" diesen mit dem Fahrzeugheck der Beifahrerseite. Durch den Anstoß stürzte der 26-jährige Biker zu Boden und verletzte sich an der Schulter. | cri

