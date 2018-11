POL-PPWP: Besitzerin des ausgesetzten Hundes ermittelt

Kaiserslautern (ots) - Der Fall eines ausgesetzten Hundes hatte vor ein paar Wochen in Kaiserslautern für Aufsehen gesorgt. Mitglieder einer Tierschutzvereinigung hatten Ende Oktober die Polizei verständigt, nachdem das Tier in schlechtem gesundheitlichem Zustand im Bereich Lothringer Dell gefunden wurde. Der Hund war dort offensichtlich in einer Einkaufstasche zum Sterben ausgesetzt worden. Das Tier starb kurz darauf an seinen Erkrankungen.

Die Kripo hatte wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Ermittlungen nach dem Hunde-Besitzer aufgenommen. Dank mehrerer Hinweise konnte nun die Tierhalterin ermittelt werden. Die Frau gab den Beamten gegenüber an, dass sie den tumorkranken Hund ausgesetzt habe, weil sie weder Geld für die Behandlung noch für das Einschläfern des Tieres hatte. | cri

