POL-PPWP: Unfall mit nicht zugelassenem Auto

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Bereich Fröhnerhof hat es am Dienstagmittag gekracht. Gegen 13 Uhr stießen hier zwei Pkw zusammen - eine der Beteiligten zog sich dabei leichte Verletzungen am Arm zu.

Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm das Unglück seinen Lauf, als sich ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei kam er einer Frau in die Quere, die in diesem Moment mit ihrem BMW von der L401 kam und nach links in die Straße Fröhnerhof einbog. Bei der Kollision wurde die BMW-Fahrerin verletzt.

Wie sich bei den standardmäßigen Überprüfungen nach dem Unfall herausstellte, war der Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers mit falschen Kennzeichen versehen und der Wagen selbst gar nicht zugelassen. Auf den 22-Jährigen kommen deshalb neben der Unfallanzeige weitere strafrechtliche Ermittlungen wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Versicherungsschutz zu. | cri

