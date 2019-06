POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kreispolizeibehörde Olpe

Heute Morgen hat sich gegen 7.30 Uhr vor der Einfahrt in den Kreisverkehr in Richtung B55 ein Unfall ereignet, bei dem beide Fahrzeugfahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 22-jährige fuhr an der Einmündung aus Richtung "Rother Stein" kommend auf einen VW aus bislang ungeklärter Ursache auf. Dabei wurden sowohl die 22-Jährige als auch die 63-jährige VW-Fahrerin verletzt. Rettungswagen brachten beide in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

