Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen +++

Oldenburg (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 14.50 und 15.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kielweg. Ein zunächst unbekannter Täter hatte ein auf Kipp stehendes Fenster entriegelt und konnte auf diese Weise ins Haus klettern. Der Täter durchwühlte anschließend verschiedene Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck, mehreren Sonnenbrillen und Parfümflakons, einem Computer sowie weiteren Gegenständen verließ der Dieb das Haus kurz darauf durch die Haustür.

Die Ermittler überprüften noch am Nachmittag einen 37-jährigen Oldenburger, der sich mit einer prall gefüllten Plastiktüte in der Nähe des Tatorts aufhielt. Die Kontrolle ergab, dass der Mann das mutmaßliche Diebesgut aus dem Wohnhaus am Kielweg bei sich hatte. Der 37-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter am heutigen Tag Haftbefehl gegen den Verdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. (588754)

