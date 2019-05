Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus - Goldschmuck entwendet +++

Oldenburg (ots)

Goldschmuck im Wert von über 2000 Euro war die Beute von unbekannten Dieben, die am Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus am Quellenweg eingestiegen sind. In der Zeit zwischen 14.50 und 18.30 Uhr hatten die Täter auf der Rückseite des Hauses zunächst ein Fenster aufgehebelt. Von dort gelangten sie in einen Abstellraum und durchwühlten anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen. Neben dem Schmück ließen die Diebe noch Bargeld und persönliche Dokumente mitgehen. Durch eine Küchentür flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen. (583891)

