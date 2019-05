Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 19.05.2019, kam es in der Straße Alter Stadthafen in 26122 Oldenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 18.20 Uhr bis 21.30 Uhr wurde im Nahbereich vor dem Kino ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Opel Astra, Farbe: grün, mit Auricher Kennzeichen, an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass ein Kfz beim Ein- oder Ausparken den Opel touchierte. Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Pkw einen Zettel, entfernte sich aber von der Unfallstelle. Die auf dem Zettel notierte Telefonnummer ist nicht existent. Der Fremdschaden beträgt ca. 1000,-EUR. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Zeugen den Verkehrsunfall beobachteten und der Unfallverursacher für die Zeugen erkennbar eine Nachricht am Pkw hinterließ, jedoch eine falsche Telefonnummer auf dem Zettel notierte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell