Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich bei einem Verkehrsunfall in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 17.05.2019, gegen 23:45 Uhr, kam es in Edewecht, Ortsteil Wittenberge, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 30jähriger Edewechter polnischer Herkunft mit seinem BMW 5er die Wittenberger Straße aus Edewecht kommend in Richtung Godensholt. Nach einer leichten Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf den Grünstreifen und touchierte mehrere Bäume, wodurch sich der PKW letztlich überschlug und frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Da bei dem Fahrzeugführer leichter Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde noch vor Ort eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration durchgeführt. Dabei wurde eine AAK von 0,72 Promille gemessen. Der Fahrer und einzige Insasse wurde vom alarmierten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das Klinikzentrum Westerstede eingeliefert, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des 30jährigen wurde beschlagnahmt. Am verunfallten BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

