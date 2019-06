Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Online-Betrug: Anrufer verschafft sich Zugang zum Computer eines 83-Jährigen

Olpe (ots)

Bei der Leitstelle der Polizei meldete sich gestern (26. Juni) gegen 14 Uhr ein 83-Jähriger, der einen Betrug zu seinem Nachteil anzeigte. Der Geschädigte gab an, dass er vor rund drei Wochen einen Brief von Microsoft erhalten hatte. In diesem stand, dass sein Computer gehackt worden sei und seine Daten nicht mehr geschützt seien. Am Mittwoch rief dann ein angeblicher Mitarbeiter der Firma "Microsoft" an und brachte ihn dazu, eine Software auf seinen PC zu laden, damit der Anrufer auf seinen PC zugreifen konnte und den Trojaner entfernen könne. Während der Täter Zugriff auf den PC hatte, war der Bildschirm rund drei Stunden "schwarz" gewesen. Des Weiteren verlangte der Anrufer die IBAN, eine Kopie des Bundespersonalausweises und zwei TAN-Nummern. Er gab an, diese Informationen zu brauchen, um den Trojaner vom PC zu entfernen. Als der Anrufer eine dritte TAN verlangte wurde der Geschädigte misstrauisch und beendete das Gespräch. Im Nachhinein stellte der 83-Jährige fest, dass zwei Abbuchungen in Höhe von rund 900 Euro von seinem Konto getätigt wurden. Der Geschädigte beschrieb den Anrufer wie folgt:

- männlich - deutsch sprachig mit englischen Akzent - ca. 30 Jahre

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass vertrauliche Daten nie über das Telefon an Dritte, vor allem an Unbekannte, weitergegeben werden sollten. Auch Mitarbeiter von Servicedienstleistern kontaktieren Kunden erst telefonisch, nachdem es bereits einen ersten Kontakt gab. Wenn der Anrufer Unbekannt ist, sollten Betroffene daher das Telefonat umgehend beenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell