POL-WHV: Nachtrag zum Unglücksfall am Banter See - Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Montagnachmittag zu einem Unglücksfall am Banter See. Gegen 16.40 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven ein Badeunfall am Banter See gemeldet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war eine Dreijährige (in der ERSTMELDUNG wurde das Alter von vier Jahren veröffentlicht!) mit einem aufblasbaren Schwimmring auf dem Banter See abgetrieben worden. Daraufhin haben zwei Jugendliche und ein Kind (16, 17 und 9, alle aus Wilhelmshaven kommend) versucht, die Dreijährige zu retten.

Die ebenfalls alarmierte Wasserrettung der Berufsfeuerwehr fuhr mit einer Besatzung des Einsatzbootes zu den im Wasser des Banter Sees befindlichen Personen und konnte alle vier retten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet beim Hineinziehen in das Rettungsboot die 16-Jährige, die Schwester der Dreijährigen, mit einem Bein in die Schiffsschraube des Rettungsbootes und wurde schwerverletzt.

Die Jugendliche wurde noch am Abend mit einem Rettungshubschrauber nach Hannover transportiert, die anderen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Sowohl die Betroffenen als auch deren Eltern wurden noch am Abend von Notfallseelsorgern betreut.

Die 16-Jährige befindet sich noch schwerverletzt, jedoch ohne Lebensgefahr in einem Krankenhaus in Hannover, die anderen drei konnten mittlerweile entlassen werden.

Das eingesetzte Rettungsboot wurde untersucht, es konnte keine Fehlfunktion festgestellt werden.

Die Polizei hat gegen die drei von der Berufsfeuerwehr zur Rettung eingesetzten Personen routinemäßig ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

