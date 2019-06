Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Bad Ems (ots)

Am Donnerstag, den 06.06.2019, ereignete sich gegen 20:25 Uhr, im Silberrau-Kreisel an der B 261 eine Verkehrsunfallflucht. Ein 15-jähriger Rollerfahrer befuhr mit seinem Mofa-Roller den Kreisel aus Richtung Silberaustraße in Fahrtrichtung Wilhelmsallee. Ein aus Richtung Tunnel kommender Pkw fuhr in den Kreisel ein und missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrer. Dieser bremste stark ab und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am linken Bein zu. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Zu dem Fahrzeug ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw mit WW-Kennzeichen handeln soll. Dieser fuhr aus dem Kreisel in Richtung Wilhelmnsallee weiter. Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Ems (02603 9700) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell