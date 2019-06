Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Donnerstag, dem 06.06.2019, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich in der Adolfstraße, an der Einmündung Im Alten Garten, eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die Adolfstraße, aus Richtung Günther-Koch-Straße kommend, und beabsichtigte nach links in die Straße Im Alten Garten abzubiegen. Hierbei wurde sie von einem nachfolgenden PKW mit hoher Geschwindigkeit überholt und am linken vorderen Kotflügel gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Stadtmitte. Zu dem Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi mit LM-Kennzeichen gehandelt hat. Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

