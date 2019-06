Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Kleinbrand in Schule -

65582 Diez (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei Diez ein kleines Feuer im Sophie-Hedwig-Gymnasium gemeldet. Dort geriet gegen 11:40 Uhr eine Kiste mit Papier, die in einem Zwischengang abgestellt war, aus unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde direkt bemerkt und mit eigenen Mitteln gelöscht, so dass auch keine Personen zu Schaden kamen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell