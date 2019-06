Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Marienberg (ots)

Am 31.05.2019, gegen 09.30 Uhr, wurde in der Bismarckstraße der Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten PKWs von einem vorbeifahrendem PKW abgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen blauen Mercedes handeln. Wer kann Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben?

