Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Mogendorf (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.06.2019, gegen 03.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen BMW M 550 I, x Drive, Farbe grau, EMS-EH 700, der im Buchenweg in Mogendorf geparkt war. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die im vorgenannten Zeitraum oder vor Tatbegehung in Mogendorf gesehen wurden?

