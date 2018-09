FW-BO: Auffahrunfall mit zwei LKW auf der A-43 vor der Ausfahrt Gerthe in Fahrtrichtung Münster am Dienstag-Vormittag.

Auffahrunfall mit zwei LKW, keine eingeklemmten Personen. Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Am Dienstag, den 11.09.18 um 11:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bochum zu einem Auffahrunfall mit zwei LKW auf der BAB 40, kurz vor der Ausfahrt Bochum-Gerthe in Fahrtrichtung Münster gerufen. 20 Einsatzkräfte rückten unverzüglich zu dem Auffahrunfall aus. Bei Ankunft der Berufsfeuerwehr befanden sich beide LKW-Fahrer außerhalb ihrer Fahrzeuge. Somit konnten sie mit leichten Verletzungen umgehend dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Einsatzstelle wurde brandschutztechnisch gesichert, und konnte nach kurzer Zeit der Polizei übergeben werden. Der Verkehr konnte über eine Spur weiter an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Um 12:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

