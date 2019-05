Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hönningen (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 26.05.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 27.05.2019, 06:00 Uhr, wurde an einem geparkten silbernen Ford Fiesta der Außenspiegel an der Fahrertür beschädigt. Anhand des Spurenbildes dürfte der Spiegel von unbekannten Tätern abgetreten worden sein.

