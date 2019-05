Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Fahrraddiebstahl

Daaden (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ein Fahrrad in Daaden. Das Fahrrad war in einem Carport in der Jahnstraße abgestellt. Es war gegen die Wegnahme gesichert. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Trek, Typ 4500. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

