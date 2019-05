Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Alsdorf (ots)

Eine 32-Jährige verursachte am Dienstagnachmittag in Alsdorf einen Verkehrsunfall bei dem etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand. Die 32-Jährige stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die 32-Jährige war mit ihrem Pkw rückwärts in die Hauptstraße eingefahren ohne auf den fliesenden Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision mit dem Pkw eines 63-Jährigen, welcher die Hauptstraße aus Richtung Betzdorf kommend befuhr. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei der Unfallverursacherin ergaben, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Pkw der 32-Jährigen wurde sichergestellt, da sie bereits im vergangen Jahr bei einem Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

