POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg vom Samstag, 22.06.2019

Limburg (ots)

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten , L 3063, Höhe Runkel-Steeden

Am Freitag, 21.06.2019, befuhr um 18.12 Uhr ein 23- jähriger Pkw- Fahrer aus Hadamar die L 3063 in Höhe von der Abfahrt Runkel -Steeden. Dort kam er in einer Rechtskurve infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der am Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand Sachschaden, der Unfallverursacher wurde leichtverletzt.

Kriminalitätslage

Diebstahl von Roller in Oberzeuzheim

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.06.2019, 23.30 Uhr und Mittwoch, 19.06.2019, 10.30 Uhr, wurde in Hadamar - Oberzeuzheim in der Siegener Str. ein Roller mit dem Versicherungskennzeichen 889 CJU entwendet. Zeugenhinweise unter 06431/91400 an die PSt Limburg erbeten.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Dornburg-Frickhofen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.06.2019, 20.00 Uhr und Donnerstag, 20.06.2019, 11.00 Uhr wurde in Dornburg -Frickhofen ein in der Bahnhofstraße abgestellter , silberner Opel Corsa im Bereich der Fahrertür beschädigt. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Trickdiebstahl in Weilburg

Am Freitag, den 21.06.2019, 17:50 Uhr begaben sich zumindest 2 unbekannte Personen in das Pflanzencenter Weilburg, Keilswingert, 35781 Weilburg. Einer der beiden Personen sprach nur in englischer Sprache, gab Kaufinteresse vor und ließ sich von der Mitarbeiterin Waren im Außenbereich zeigen. Die andere Person begab sich in der Zeit in den Kassenbereich und öffnete dort die Kasse. Aus dieser entnahm sie Bargeld und den dazugehörigen Kassenschlüssel. Noch während der Tatausführung wurde die Mitarbeiterin misstrauisch und konnte die Person an der Kasse beobachten. Nachdem die beiden Personen merkten, dass sie aufgefallen sind, verließen sie fluchtartig das Pflanzencenter über den Hinterausgang-bzw. Haupteingang. Aus der Kasse wurde Bargeld und der Kassenschlüssel entwendet.

Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Körperverletzung und Beleidigung in Weilburg

Am Freitag, den 22.06.2019, um 20:30 Uhr kam es in der Marktstraße Ecke Mauerstraße in 35781 Weilburg zu einem Streit zwischen zwei Fahrzeugführern. Einer der beiden hatte sein Fahrzeug an der Straße abgestellt um auszuladen. Der Zweite wurde dadurch beim Abbiegevorgang beeinträchtigt. Aus diesem Grund gerieten Beide in Streit der dann in eine Körperverletzung und Beleidigung ausartete.

