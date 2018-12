POL-F: 181202 - 1179 Frankfurt-Innenstadt: Kontrollen an der Hauptwache

Frankfurt (ots) - (mc) In der Nacht von Freitag auf Samstag (01. Dezember 2018), fanden an der Hauptwache in der B-Ebene Kontrollen statt.

Insgesamt 128 Personen wurden im Laufe des Abends von der Polizei kontrolliert. Die vor allem jungen Männer, die sich in teilweise größeren Gruppen dort aufhielten, zeigten sich größtenteils alkoholisiert und aggressiv.

Zeitweise umfasste die Kontrolle bis zu 70 Personen gleichzeitig, woraufhin der Bereich teilweise umfangreich abgesperrt werden musste. Dies geschah auch deswegen, weil zahlreiche Schaulustige sich mit den Kontrollierten solidarisierten und ebenfalls aggressiv auftraten.

In der Folge der Kontrollen fertigten die Beamten insgesamt fünf Anzeigen, darunter drei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie zwei Beleidigungen, die sich gegen die Beamten richteten.

Dabei beschlagnahmten die Polizisten einen Schlagring, ein Butterflymesser sowie eine Softairwaffe.

Gegen 110 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, die daraufhin den Bereich verlassen mussten.

Im Nachhinein kehrte Ruhe an der Hauptwache ein.

