POL-F: 181202 - 1178 Frankfurt-Niederrad: Polizisten bei Ruhestörung angegriffen

Frankfurt (ots) - (mc) Zwei Beamte wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (01. Dezember 2018) in der Odenwaldstraße angegriffen, nachdem sie zu einer Ruhestörung gerufen wurden.

Gegen 1 Uhr nachts trafen die Beamte bei der Feier ein. Hierbei wurden sie von zwei Gästen mit Schlägen und Tritten attackiert. Statt zu helfen, solidarisierten sich die übrigen Gäste mit den zwei mutmaßlichen Schlägern, sodass erst nach Eintreffen weiterer Streifen, diese festgenommen werden konnten. Aus der Gruppe heraus wurden jedoch keine Straftaten begangen.

Die Beamten wurden leicht verletzt, waren jedoch nicht im Stande ihren Dienst uneingeschränkt fortzusetzen.

Die 23-jährigen Angreifer wurden in Ermangelung von Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

