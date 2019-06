PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 20.06.2019

Limburg (ots)

1. Rollerdiebstahl 65552 Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße Zw. Dienstag, 18.06.2019, 16:30 Uhr und Mittwoch, 19.06.2019, 04:45 Uhr

Unbekannte entwendeten von einem Grundstück einen schwarz-weiß-roten Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen HFJ-299 zusammen mit den Fzg.-Papieren und der Prüfbescheinigung des Geschädigten im Wert von 2000 Euro. Der Roller war mittels Lenkradschloss gesichert. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht B 54 Gem. Elbtal-Langendernbach Dienstag, 30.04.2019 zw. 18:00 und 18:30 Uhr

Ein Lkw mit Anhänger befuhr die B 54 aus Richtung Langendernbach in Fahrtrichtung Elbgrund. Kurz hinter dem Ortsausgang Langendernbach wurde der Lkw von einem schwarzen BMW überholt. Nach dem Überholen scherte der Pkw zu dicht vor dem Lkw ein, so dass dieser abbremsen musste und ins Schlingern geriet. Dabei kam es zur Berührung des Anhängers mit der Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Der unfallverursachende BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten 65549 Limburg, Zeppelinstraße Ecke Bodelschwinghstraße Mittwoch, 19.06.2019, zw. 17:00 Uhr

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Zeppelinstraße in Limburg in Fahrtrichtung Holzheimer Straße. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von der Bodelschwinghstraße auf die Zeppelinstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Berührung mit dem Fahrradfahrer, welcher eine Prellung am linken Schienbein erlitt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber anhand des Kennzeichens ermittelt werden.

4. Verkehrsunfallflucht 65618 Selters-Niederselters, Goethestraße Mittwoch, 19.06.2019 zw. 07:30 Uhr und 10:00 Uhr

Ein schwarzer VW Golf stand am rechten Fahrbahnrand gegenüber den Lehrerparkplätzen der Mittelpunktschule geparkt. Ein anderes Fahrzeug beschädigte den VW am vorderen linken Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

