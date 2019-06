PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.06.2019

Limburg (ots)

1. Mercedes Sprinter aufgebrochen, Beselich-Obertiefenbach, Am Sportplatz, Montag, 17.06.2019, 19.00 Uhr bis Dienstag, 18.06.2019, 05.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte in der Straße "Am Sportplatz" in Obertiefenbach gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Mercedes Sprinter verschafft. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie dann Arbeitsmaschinen von noch unbekannten Wert. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Dieselkraftstoff abgepumpt, Bundesstraße 456, zwischen Waldhausen und B 49, Freitag, 14.06.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 17.06.2019, 09.30 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes hatten es Diebe an der Bundesstraße 456 zwischen Waldhausen und der B 49 auf rund 80 Liter Dieselkraftstoff abgesehen. Die Unbekannten öffneten den Tankdeckel eines auf einem dortigen Waldparkplatz abgestellten Baggers und pumpten den Kraftstoff unbemerkt aus dem Tank ab. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Bierflaschen, Weilburg, An der Backstania, Samstag, 15.06.2019, 21.00 Uhr bis Montag, 17.06.2019, 10.00 Uhr

(si)Rund 70 Bierflaschen haben Einbrecher zwischen Samstag und Montag aus einem Getränkemarkt in der Straße "An der Backstania" in Weilburg erbeutet. Die Unbekannten beschädigten zunächst den Metallzaun des Außenlagers und verschafften sich im Anschluss Zutritt zu dem Lager des Geschäftes, aus welchem sie die Bierflaschen entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrerin von Motorroller bei Unfall verletzt, Hadamar, Neue Chaussee, Montag, 17.06.2019, 08.00 Uhr

(si)Am Montagvormittag wurde die 16-jährige Fahrerin eines Motorrollers bei einem Unfall in der Straße "Neue Chaussee" in Hadamar verletzt. Die Jugendliche befuhr die "Neue Chaussee" in Fahrtrichtung Ortsmitte, als ein Audi-Fahrer von der Straße "Am Bahnhof" auf die Neue Chaussee einfahren wollte. Dabei übersah der 59-jährige Audi-Fahrer augenscheinlich die vorfahrtsberechtige Rollerfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Dabei stürzte die 16-Jährige zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell