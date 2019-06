PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sondermeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg wegen Brand einer Doppelhaushälfte

Limburg (ots)

Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte in Villmar, Grabenstraße, am 15.06.2019, gegen 21:05 Uhr

Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 21:05 Uhr, wird der Rettungsleitstelle Limburg ein Dachstuhlbrand in Villmar in der Grabenstraße gemeldet. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Villmar stellte fest, dass der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte im Vollbrand stand und das Feuer auch auf ein angrenzendes Haus überzugreifen drohte. Die Feuerwehren der Villmarer Stadtteile und der Stadt Runkel wurden nachalarmiert, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Haus konnte jedoch nicht gänzlich vermieden werden. Die unbewohnte Doppelhaushälfte, Baujahr 1924, wurde durch den Brand komplett zerstört und ist einsturzgefährdet. Das angrenzende Wohnhaus wurde auch durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit ebenso unbewohnbar. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt entstanden ist oder es sich um Brandstiftung handelt, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 120.000 EUR geschätzt, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

PHK Graf

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell