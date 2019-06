PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung vom 16.06.2019

Limburg (ots)

Außenspiegel abgetreten

65549 Limburg/Lahn In der Nacht zum Sonntag wurde durch unbekannte Täter an einem grauen Dacia der linke Außenspiegel abgetreten. Der PKW war im Wasserhausweg in Limburg/Lahn abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 und 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 entgegen.

Handtasche aus PKW gestohlen

65549 Limburg/Lahn Unbekannte Täter schlugen an einem roten Skoda die Seitenscheibe ein und entwendeten anschließend eine Damenhandtasche. Der PKW war im "Altstadtparkhaus" in der Grabenstraße abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag 17.30 und Sonntag 03.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 entgegen.

Jugendgruppe beschädigt PKW

65555 Limburg - Offheim Eine Gruppe von 8 bis 10 Jugendlichen rannte am Samstag gegen 21.50 Uhr laut schreiend und grölend durch die Langstraße in Offheim, wodurch ein Anwohner auf die Gruppe aufmerksam wurde. Als die Gruppe sein Hoftor passierte, flog plötzlich eine Holzlatte in den Hof und beschädigte den dort abgestellten PKW. Die Personengruppe entfernte sich in verschiedenen Richtungen. Der "Täter" soll mit einem dunkelgrünen Poloshirt mit schwarzen Streifen, weißen Turnschuhe und einer kurzen dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 entgegen.

Roter Mazda wurde zerkratzt

65618 Niederselters In der Nacht zum Samstag zerkratzten unbekannte Täter die Fahrertür eines roten Mazda, welcher in der Preußenstraße in Niederselters abgestellt war. Hinweise an die Polizei Limburg unter 06431 - 91400.

Unfallflucht

65549 Limburg Vermutlich im Vorbeifahren streife ein unbekannter PKW einen am Fahrbahnrand in der Robert - Bosch - Straße Ecke Dieselstraße abgestellten blauen Opel Astra und entfernte sich. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1200 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Limburg unter 06431 - 91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell