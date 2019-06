PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.06.2019

Limburg (ots)

1. Ehepaar in Kirche von Trickdiebin bestohlen, Limburg, Kirchgasse, 17.06.2019, 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, (pl)Eine Trickdiebin hat am Montagnachmittag in der Stadtkirche in Limburg ein älteres Ehepaar bestohlen. Die beiden Touristen befanden sich gegen 15.30 Uhr allein in der Kirche, als sie von einer jungen Frau angesprochen und um eine Spende gebeten worden sind. Nachdem der Ehemann daraufhin seine Geldbörse hervorgeholt und fünf Euro gespendet hatte, wurde er von der angeblichen Spendensammlerin überschwänglich umarmt. Später musste der Geschädigte dann das Fehlen sämtlicher Geldscheine aus der Geldbörse feststellen. Diese wurden von der Diebin offensichtlich unbemerkt gestohlen. Die junge Täterin soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweisgeber und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Dieb hat es auf Sonnenbrillen abgesehen, Limburg, Plötze, 18.06.2019, 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag hatte es ein Dieb in der Limburger Fußgängerzone auf zwei Sonnenbrillen eines Brillengeschäftes abgesehen. Der Täter begab sich gegen 17.00 Uhr zu dem Brillenständer im Eingangsbereich des Geschäftes in der Straße "Plötze", durchtrennte die Bügelsicherungen zweier Sonnenbrillen mittels einer mitgeführten Zange und steckte anschließend die Brillen und das Werkzeug in seine Hosentasche. Der Verkäufer, der dies beobachtet hatte, konnte dem Dieb eine der beiden Sonnenbrillen und die Zange abnehmen. Mit der zweiten Sonnenbrille ergriff der Ertappte jedoch zu Fuß die Flucht in Richtung Fleischgasse. Der Dieb soll etwa 1,90 Meter groß sowie ca. 30- 40 Jahre alt gewesen sein und dunkle, halblange Haare gehabt haben. Er sei zur Tatzeit mit einer dunklen Schirmmütze, einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen. Darüber hinaus habe er einen dunklen Rucksack mit sich geführt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrüger geben sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, Weinbach, 17.06.2019,

(pl)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz. Zusätzlich zu den Telefonanrufen nutzen die falschen Microsoft-Mitarbeiter auch sogenannte Pop-up-Fenster, welche auf dem Computerbildschirm erscheinen. Es handelt sich hierbei um eine angebliche Warnmeldung von Microsoft, die den Nutzer auffordert, telefonischen Kontakt aufzunehmen. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. Am Montag wurde in Weinbach ein Mann von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen. Der Angerufene ließ den Zugriff auf seinen Computer zu und wurde durch geschicktes Vorgehen dazu gebracht, verschiedene Codes von Geldwertkarten zu übermitteln. Da der Geschädigte zudem seine Kontodaten preisgegeben hatte, wurden seitens der Täter darüber hinaus noch Abbuchungen von seinem Konto vorgenommen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

4. Zweifacher Rollerdiebstahl, Limburg-Ahlbach, Friedhofstraße und Stadt Limburg, Friedhofsweg

Dienstag, 18.06.2019, 22:45 Uhr und 18:00-23:55 Uhr

(Gr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg-Ahlbach, Friedhofstraße (22:45 Uhr) sowie in Limburg, Friedhofsweg (18:00-23:55 Uhr) jeweils ein abgestellter, abgeschlossener Motorroller entwendet. Der entwendete Motorroller in Ahlbach hat einen Wert von ca. 1000 Euro und das Kennzeichen LM-VB 72. Der schwarz-orange Motorroller aus Limburg hat einen Wert von ca. 900 Euro und das Versicherungs-Kennzeichen 384-UNH. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Pkw VW Pickup beschädigt, Limburg, Offheimer Weg

Montag, 17.06.2019, 10:00 Uhr - Dienstag, 18.06.2019, 13:00 Uhr

(Gr) Auf einen im Offheimer Weg in Limburg abgestellten Pkw VW Pickup hatten es unbekannte Täter zwischen Montagfrüh und Dienstagmittag, in der Zeit zwischen 10:00-13:00 Uhr abgesehen. An dem VW Pickup wurde mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür beschädigt, wodurch ein Sachschaden von fast 1500 Euro verursacht wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

6. Sachbeschädigung auf Schulgelände, Limburg, Im Ansper

Montag, 17.06.2019, 17:30 Uhr - Dienstag, 18.06.2019, 06:00 Uhr

(Gr) Vermutlich im Rahmen eines Abi-Streich wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 17:30-06:00 Uhr, an einer Schule in Limburg, Im Ansper, mehrere Fenster und Fensterrahmen mit weißer Farbe besprüht sowie an einer Stelle der Kunstrasenplatz des Fußballfeldes durch Feuer beschädigt. Der verursachte Sachschaden beträgt geschätzt 500 Euro. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet möglicher Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell