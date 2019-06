Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte Diebin

Bild-Infos

Download

Hemer (ots)

Wer kennt diese Person? Am Montag, 14.01.2019, in den Mittagstunden ( 11:30 Uhr-11:35 Uhr), wurden einer Frau in einem Supermarkt in der Elsa-Brandström-Straße in Hemer diverse Gegenstände aus deren mitgeführter Tasche entwendet. Nach Sichtung und Auswertung von vorhandenem Bildmaterial besteht hier ein Tatverdacht gegen eine Frau. Die Polizei in Menden (02373-9099-0) fragt nun: Wer kann Angaben zu dieser Person machen? Anlage: Foto der Person

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell