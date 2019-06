Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tür eingetreten, Laptop weg

Altena (ots)

Zwei Männer haben am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr die Tür einer Wohnung in Altena am Hegenscheider Weg eintreten und vor den Augen von Nachbarn Laptop und Koffer abtransportiert. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause. Im Weggehen bedrohten sie eine Zeugin. Dann stiegen die beiden in einen Kleinwagen und fuhren davon. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

