POL-MK: Schrottreifer Passat ausgeschlachtet und Rucksack geklaut

Unbekannte Täter trieben am Wochenende ihr Unwesen auf dem Grundstück eines Autoverwerters an der Dammstraße. Aus einem zur Verschrottung abgestellten Passat entwendeten sie alle Sitzgarnituren, das Armaturenbrett und ein Glasschiebedach.

Unbekannte Diebe nutzten eine kurze Unachtsamkeit an der Werdohler Straße, dortiger Spielplatz, am letzten Donnerstag (13.06.2019, in der Zeit von 21:30 Uhr - 21:40 Uhr) aus, um einen Rucksack mit Inhalt zu klauen. Die 24-jährige Mutter hatte kurz mit ihrer 2 jährigen Tochter gesprochen, sich nach ihr umgedreht und den Rucksack aus den Augen gelassen. Diese Zeit wurde für den Diebstahl genutzt.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

