Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schützenhalle aufgebrochen

Einbrecher knacken blauen VW

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag (17.06./18.06.2019) kam es zu einem versuchten Einbruch in die Schützenhalle am Strobler Platz. Die Täter gelangten durch eine eingeschlagene Scheibe ins Innere. Es entstand Sachschaden, die Täter nahmen nichts mit.

In der Nacht vom 17.06. zum 18.06.2019 brachen unbekannte Diebe einen blauen VW am Siedlerweg auf und nahmen ein Navi, ein Ladekabel und eine Parkkarte mit. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

